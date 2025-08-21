Milano
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.19
A New York, forte ascesa per Nordson
Migliori e peggiori
,
In breve
21 agosto 2025 - 16.10
Ottima performance per
Nordson
, che scambia in rialzo del 6,59%.
Argomenti trattati
New York
(454)
Titoli e Indici
