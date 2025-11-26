A New York, forte ascesa per Dollar General

(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore di prodotti di consumo di massa
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dollar General
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Dollar General
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 110,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 105,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 114,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)