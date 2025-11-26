Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:44
25.256 +0,95%
Dow Jones 20:44
47.504 +0,83%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

A New York, forte ascesa per Dollar General

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore di prodotti di consumo di massa, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dollar General rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Dollar General è in rafforzamento con area di resistenza vista a 110,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 105,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 114,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
