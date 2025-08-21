Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Sostanziale invarianza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un -0,08%.
Lo status tecnico di breve periodo del CAC 40 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8.011,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 7.902,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8.120.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)