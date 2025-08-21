Milano 9:45
43.010 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:45
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,36%.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.195, mentre il supporto più immediato si intravede a 42.360. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44.030.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
