Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,36%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.195, mentre il supporto più immediato si intravede a 42.360. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44.030.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)