Milano 12:49
42.842 -0,05%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 12:49
9.262 -0,28%
Francoforte 12:49
24.203 -0,31%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Retail
Vendite diffuse sul comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 794,86 punti.
Condividi
```