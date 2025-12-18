Milano 11:14
44.237 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:14
9.804 +0,31%
Francoforte 11:14
23.996 +0,15%

Vola a Eurozona l'EURO STOXX Retail

Giornata brillante per il comparto vendite al dettaglio europeo, che avanza a 985,57 punti.
