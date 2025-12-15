Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:05
25.153 -0,17%
Dow Jones 20:05
48.389 -0,14%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Retail
Cede alle vendite il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 974,85 punti.
Condividi
```