Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,83%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Rheinmetall AG
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.581,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 1.611,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.560,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)