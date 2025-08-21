Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 20:24
23.130 -0,51%
Dow Jones 20:24
44.799 -0,31%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: calo per Costco Wholesale

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono il gestore di una serie di catene di ipermercati, che passa di mano con un calo del 2,54%.
