Costco, primo trimestre sopra le attese. L'utile supera 2 miliardi di dollari

Costco Wholesale

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha chiuso ildell'anno fiscale 2026 (terminato il 23 novembre 2025) con unin aumento dell'8,2%, raggiungendo i 65,98 miliardi di dollari, rispetto ai 60,99 miliardi di dollari dell'anno scorso.L'del trimestre è stato di, 4,50 dollari per azione, rispetto ai 1.798 milioni di dollari, 4,04 dollari per azione, dell'anno scorso. I risultati di quest'anno includono un beneficio fiscale di 72 milioni di dollari, 0,16 dollari per azione, relativo alla remunerazione azionaria, che lo scorso anno era di 100 milioni di dollari, 0,22 dollari per azione.Le attese degli, secondo dati LSEG, erano in media per un utile per azione di 4,27 dollari ad azione su ricavi per 67,14 miliardi di dollari.Le, benzina esclusa, sono aumentate del 6,4% nel trimestre, rispetto alla stima media degli analisti di un aumento del 5,82%.Costco gestisce attualmente, di cui 633 negli Stati Uniti e a Porto Rico, 114 in Canada, 42 in Messico, 37 in Giappone, 29 nel Regno Unito, 20 in Corea, 15 in Australia, 14 a Taiwan, sette in Cina, cinque in Spagna, tre in Francia, due in Svezia e uno ciascuno in Islanda e Nuova Zelanda. Costco gestisce anche siti di e-commerce negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Messico, in Corea, a Taiwan, in Giappone e in Australia.