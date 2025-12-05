Costco Wholesale in rally su crescita vendita oltre attese

Costco Wholesale

(Teleborsa) - Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,44%.Il gruppo della grande distribuzione a discount ha chiuso il quarto trimestre una crescita delle vendite a perimetro costante del 6,4% annuo a livello globale e del 5,9% annuo per il solo business negli USA. Le stime di consensus erano invece per +6% e +5,3%. rispettivamente.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 895,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 905,1. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 890,7.