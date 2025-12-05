Milano 17:25
Costco Wholesale in rally su crescita vendita oltre attese

(Teleborsa) - Composto rialzo per Costco Wholesale, che si muove con un guadagno dello 0,44%.

Il gruppo della grande distribuzione a discount ha chiuso il quarto trimestre una crescita delle vendite a perimetro costante del 6,4% annuo a livello globale e del 5,9% annuo per il solo business negli USA. Le stime di consensus erano invece per +6% e +5,3%. rispettivamente.

La tendenza ad una settimana del gestore di una serie di catene di ipermercati è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 895,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 905,1. Il peggioramento di Costco Wholesale è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 890,7.
