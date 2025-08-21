New York: scambi al rialzo per International Paper

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore mondiale di carta ed imballaggi
, che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.
Il trend di International Paper
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di International Paper
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 47,34 USD con tetto rappresentato dall'area 48,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)