Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 19:08
24.855 +0,68%
Dow Jones 19:08
49.641 +0,38%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

A New York, forte ascesa per Baxter International

Ottima performance per il produttore di dispositivi medici e farmaci, che scambia in rialzo del 6,94%.
