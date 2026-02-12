Milano 16:52
Baxter International scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di dispositivi medici e farmaci, che passa di mano in perdita del 12,62%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Baxter International, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,96 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,1. L'equilibrata forza rialzista di Baxter International è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,82.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
