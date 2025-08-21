New York: Wal-Mart si muove verso il basso

big della grande distribuzione

Dow Jones

Wal-Mart

indice americano

colosso retail

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,92% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 99 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 96,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 101,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)