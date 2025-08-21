Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:09
23.117 -0,57%
Dow Jones 18:09
44.734 -0,45%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: Wal-Mart si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Wal-Mart si muove verso il basso
(Teleborsa) - Si muove in perdita la big della grande distribuzione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,92% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Wal-Mart rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, il colosso retail è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 99 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 96,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 101,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```