Milano 15:37
42.922 +0,13%
Nasdaq 15:37
23.205 -0,19%
Dow Jones 15:37
44.706 -0,52%
Londra 15:37
9.285 -0,04%
Francoforte 15:37
24.234 -0,18%

Parigi: in calo LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: in calo LVMH
(Teleborsa) - Pressione sulla holding francese, che tratta con una perdita dell'1,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della multinazionale del lusso è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 490,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 480,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 500,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```