Parigi: in calo LVMH

(Teleborsa) - Pressione sulla holding francese
, che tratta con una perdita dell'1,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della multinazionale del lusso
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 490,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 480,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 500,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)