Milano 13:53
42.719 -0,46%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:53
9.517 -0,12%
Francoforte 13:52
23.180 -0,43%

Parigi: in calo Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Thales
Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che mostra un decremento del 2,42%.
Condividi
```