Milano 13:23
42.924 +0,64%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:23
9.555 +0,50%
Francoforte 13:23
23.357 +0,84%

Parigi: andamento negativo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 2,44%.
