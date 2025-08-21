Milano 15:37
42.922 +0,13%
Nasdaq 15:37
23.205 -0,19%
Dow Jones 15:37
44.706 -0,52%
Londra 15:37
9.285 -0,04%
Francoforte 15:37
24.234 -0,18%

Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano procede a piccoli passi, avanzando a 18.841,68 punti.
Condividi
```