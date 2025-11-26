Milano
10:04
42.690
-0,02%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
10:04
9.620
+0,10%
Francoforte
10:03
23.479
+0,06%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 10.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata all'insegna dell'incertezza per il comparto oil italiano
Piazza Affari: giornata all'insegna dell'incertezza per il comparto oil italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
26 novembre 2025 - 10.00
La giornata del 25 novembre chiude piatta per l'
indice FTSE Italia Oil & Gas
, che riporta un modesto -0,07%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto oil italiano
Piazza Affari: retrocede di poco il comparto oil italiano
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto oil italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Energy - Sec
+0,93%
Altre notizie
Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto oil italiano
Piazza Affari: il comparto oil italiano mostra un andamento leggermente negativo
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Oil & Gas
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto