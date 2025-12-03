Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 17:36
25.561 +0,02%
Dow Jones 17:36
47.761 +0,60%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto oil italiano

L'Indice petrolifero a Milano guadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 20.370,38 punti.
