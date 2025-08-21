Milano 15:38
In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore beni di consumo italiano
Perde terreno il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 128.720,47 punti, ritracciando dell'1,25%.
