PLATINUM del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Giornata decisamente positiva per il metallo bianco-argenteo che ha chiuso la seduta in rialzo a 1.343,5.

Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.354,7, mentre i supporti sono stimati a 1.321,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.388,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
