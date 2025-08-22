Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer

(Teleborsa) - Bene la società di packaging
, con un rialzo del 3,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Gerresheimer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,21%, rispetto a -1% del Germany MDAX
).
Le tendenza di medio periodo del produttore di contenitori
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 47,16 Euro. Supporto stimato a 45,52. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 48,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)