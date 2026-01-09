Milano
13:35
45.692
+0,04%
Nasdaq
8-gen
25.507
-0,57%
Dow Jones
8-gen
49.266
+0,55%
Londra
13:35
10.097
+0,52%
Francoforte
13:35
25.252
+0,50%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 13.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
Migliori e peggiori
,
In breve
09 gennaio 2026 - 13.00
Apprezzabile rialzo per la
compagnia chimica tedesca
, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: balza in avanti Lanxess
Francoforte: sell-off per Lanxess
Francoforte: risultato positivo per Lanxess
Francoforte: i venditori si accaniscono su Lanxess
Titoli e Indici
Lanxess
+2,94%
Altre notizie
Francoforte: scambi in positivo per Lanxess
Francoforte: scambi al rialzo per Lanxess
Francoforte: scambi negativi per Lanxess
Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Francoforte: andamento sostenuto per Renk
Francoforte: andamento sostenuto per Renk
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto