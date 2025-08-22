Milano 14:20
43.250 +0,55%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:20
9.315 +0,07%
Francoforte 14:20
24.287 -0,03%

Francoforte: balza in avanti Sartorius

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Sartorius subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico di Sartorius segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 193,2 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 197,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 190,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
