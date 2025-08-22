Francoforte: balza in avanti Sartorius

produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 193,2 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 197,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 190,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)