Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt
, con una variazione percentuale del 2,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,35%, rispetto a -1,37% del Germany MDAX
).
Il quadro tecnico di Hensoldt
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 85,02 Euro con tetto rappresentato dall'area 87,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)