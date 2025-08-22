Milano 10:11
Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt, con una variazione percentuale del 2,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,35%, rispetto a -1,37% del Germany MDAX).


Il quadro tecnico di Hensoldt suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 85,02 Euro con tetto rappresentato dall'area 87,12. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,03.

