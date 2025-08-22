Italferr (FS) tra le Top Global Design Firm di ENR

(Teleborsa) -società di ingegneria del, si conferma anche nel 2025, in base alla classifica internazionale stilata daL’azienda entra infatti nella, conquistando la, con un miglioramento di sei posti rispetto all’anno precedente, e si colloca allaposizione dellaIl riconoscimento arriva in un contesto competitivo che vede protagoniste le principali società di ingegneria a livello mondiale. ENR ha messo in evidenza, che si distingue per l’utilizzo di sistemi digitali avanzati per il monitoraggio dell’avanzamento lavori. Una tecnologia che contribuisce a garantire maggioreper i lavoratori nei cantieri,nelle operazioni e"Il monitoraggio digitale continuo effettuato dai team di Italferr e la gestione lavori con il BIM avanzato 4D e 5D per evitare varianti in corso d’opera, incluso il controllo degli accessi ai cantieri, non solo migliora la qualità delle opere, ma aiuta anche a prevenire possibili infiltrazioni criminali, in stretta sinergia con le autorità competenti", ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Italferr,ENR ha inoltre invitato la società di ingegneria del Gruppo FS a partecipare all’, in programma il 3 settembre 2025 a Mumbai, con un momento celebrativo dedicato alle società inserite in classifica.