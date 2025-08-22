Italferr (FS) tra le Top Global Design Firm di ENR

(Teleborsa) - Italferr,
società di ingegneria del Gruppo FS
, si conferma anche nel 2025 tra i leader mondiali del suo settore
, in base alla classifica internazionale stilata da Engineering News-Record (ENR)
.
L’azienda entra infatti nella Top 225 International Design Firms
, conquistando la 142esima posizione
, con un miglioramento di sei posti rispetto all’anno precedente, e si colloca alla 121esima
posizione della Top 150 Global Design Firms
.
Il riconoscimento arriva in un contesto competitivo che vede protagoniste le principali società di ingegneria a livello mondiale. ENR ha messo in evidenza l’approccio innovativo di Italferr
, che si distingue per l’utilizzo di sistemi digitali avanzati per il monitoraggio dell’avanzamento lavori. Una tecnologia che contribuisce a garantire maggiore sicurezza
per i lavoratori nei cantieri, trasparenza
nelle operazioni e riduzione dei rischi
.
"Il monitoraggio digitale continuo effettuato dai team di Italferr e la gestione lavori con il BIM avanzato 4D e 5D per evitare varianti in corso d’opera, incluso il controllo degli accessi ai cantieri, non solo migliora la qualità delle opere, ma aiuta anche a prevenire possibili infiltrazioni criminali, in stretta sinergia con le autorità competenti", ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Italferr, Dario Lo Bosco
.
ENR ha inoltre invitato la società di ingegneria del Gruppo FS a partecipare all’India Construction Festival
, in programma il 3 settembre 2025 a Mumbai, con un momento celebrativo dedicato alle società inserite in classifica.