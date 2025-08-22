Milano 14:21
Italferr (FS) tra le Top Global Design Firm di ENR

(Teleborsa) - Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS, si conferma anche nel 2025 tra i leader mondiali del suo settore, in base alla classifica internazionale stilata da Engineering News-Record (ENR).

L’azienda entra infatti nella Top 225 International Design Firms, conquistando la 142esima posizione, con un miglioramento di sei posti rispetto all’anno precedente, e si colloca alla 121esima posizione della Top 150 Global Design Firms.

Il riconoscimento arriva in un contesto competitivo che vede protagoniste le principali società di ingegneria a livello mondiale. ENR ha messo in evidenza l’approccio innovativo di Italferr, che si distingue per l’utilizzo di sistemi digitali avanzati per il monitoraggio dell’avanzamento lavori. Una tecnologia che contribuisce a garantire maggiore sicurezza per i lavoratori nei cantieri, trasparenza nelle operazioni e riduzione dei rischi.

"Il monitoraggio digitale continuo effettuato dai team di Italferr e la gestione lavori con il BIM avanzato 4D e 5D per evitare varianti in corso d’opera, incluso il controllo degli accessi ai cantieri, non solo migliora la qualità delle opere, ma aiuta anche a prevenire possibili infiltrazioni criminali, in stretta sinergia con le autorità competenti", ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Italferr, Dario Lo Bosco.

ENR ha inoltre invitato la società di ingegneria del Gruppo FS a partecipare all’India Construction Festival, in programma il 3 settembre 2025 a Mumbai, con un momento celebrativo dedicato alle società inserite in classifica.
