Milano 16:17
43.547 +1,24%
Nasdaq 16:17
23.529 +1,67%
Dow Jones 16:17
45.467 +1,52%
Londra 16:17
9.354 +0,48%
Francoforte 16:17
24.430 +0,56%

New York: andamento sostenuto per Boeing

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti, Industria
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dell'aereonautica, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.

L'andamento di Boeing nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 226 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 230,7. Il peggioramento del gigante aerospaziale statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 223,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
