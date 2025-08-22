Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:59
23.534 +1,69%
Dow Jones 19:59
45.662 +1,96%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Petrolio a 63,67 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,67 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 63,67 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```