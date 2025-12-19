Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Petrolio a 55,83 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 55,83 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 55,83 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```