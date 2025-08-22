Milano 10:13
43.091 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:13
9.301 -0,08%
Francoforte 10:13
24.287 -0,02%

PLATINUM del 21/08/2025

Finanza
PLATINUM del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Balza in avanti il metallo bianco-argenteo, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,04%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.373,3, mentre i supporti sono stimati a 1.325,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.420,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
