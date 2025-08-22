Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:10
23.500 +1,54%
Dow Jones 18:10
45.740 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Vola a New York Celanese

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che passa di mano con un aumento dell'8,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Celanese rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 45,83 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 49,49. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 53,16.

