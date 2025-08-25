Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/08/2025

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Sessione moderatamente positiva quella del 22 agosto, per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi in salita a 7.969,7.

Lo status tecnico di breve periodo del CAC 40 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8.004,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 7.909,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8.099,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
