Antitrust, prorogata chiusura procedimento su Apple per app Tracking Transparency

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hanei confronti diin relazione all'dell'app Tracking Transparency. Il nuovo termine è fissato all'11 novembre 2025 (rispetto al 31 ottobre 2025), considerata la necessità di garantire alle parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contradditorio.è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Apple per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza. Ail procedimento è stato oggettivamente esteso in relazione alla potenziale restrittività della condotta consistente nell'imposizione agli sviluppatori di applicazioni terze per il sistema operativo mobile iOS di condizioni non oggettive, non trasparenti, non proporzionate e suscettibili di avvantaggiare la stessa Apple in merito alle modalità di richiesta del consenso degli utenti ai fini dello sfruttamento dei dati a fini pubblicitari.