Antitrust Spagna, Apple e Amazon non hanno rispettato gli ordini: avviato nuovo procedimento

(Teleborsa) - La Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza
(CNMC) spagnola ha accertato che Apple
e Amazon
non hanno rispettato l'ordine di cessazione delle condotte illecite
imposto dalla risoluzione sanzionatoria del luglio 2023. In quell'occasione, le due multinazionali erano state multate per 194 milioni di euro
a causa di accordi che limitavano la concorrenza sul sito spagnolo di Amazon attraverso clausole contrattuali restrittive.
Le condotte sanzionate
avevano prodotto effetti distorsivi sul mercato, restringendo ingiustificatamente il numero di rivenditori di prodotti Apple sulla piattaforma, limitando gli spazi pubblicitari
per i marchi concorrenti e impedendo ad Amazon di dirigere campagne di marketing
verso i clienti Apple per offrire prodotti alternativi. Nonostante l'obbligo di interrompere immediatamente tali pratiche, il Consiglio della CNMC ha rilevato che le società non hanno adottato misure correttive fino al maggio 2025, intervenendo solo dopo aver ricevuto una formale contestazione da parte della Direzione della Concorrenza.
A causa di questo ritardo nell'applicazione delle misure, il Consiglio ha dichiarato l'inadempimento della risoluzione precedente e ha dato mandato alla Direzione della Concorrenza di avviare un nuovo fascicolo sanzionatorio
.
Il provvedimento si basa sulla presenza di chiari indizi di infrazione
derivanti dalla mancata ottemperanza agli ordini dell'autorità, pur senza pregiudicare l'esito finale del nuovo procedimento. Attualmente, la risoluzione originaria del 2023 è oggetto di ricorso presso l'Audiencia Nacional e si resta in attesa della sentenza definitiva.