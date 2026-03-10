Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:29
24.985 +0,07%
Dow Jones 20:29
47.768 +0,06%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Si muove in ribasso AppLovin a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso AppLovin a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una perdita secca del 7,17% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di AppLovin è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 507,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 463,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 550,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```