Si muove in ribasso AppLovin a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che esibisce una perdita secca del 7,17% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di AppLovin
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 507,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 463,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 550,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)