Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:46
23.505 +0,03%
Dow Jones 19:46
45.374 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,06%)

Il Dow Jones esordisce a 45.605,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,06%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,06%, a quota 45.605,25 in apertura.
Condividi
```