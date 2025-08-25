Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:48
23.510 +0,05%
Dow Jones 19:48
45.376 -0,56%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Cambi: euro a 1,1652 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1652 sul dollaro alle 19:30.
