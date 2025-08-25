Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:50
23.510 +0,05%
Dow Jones 19:50
45.372 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt
Seduta positiva per Hensoldt, che avanza bene del 2,48%.
Condividi
```