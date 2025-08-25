Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio
, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di ThyssenKrupp
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 9,04 Euro. Supporto a 8,841. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 9,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)