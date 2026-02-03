Milano 11:35
46.440 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:35
10.330 -0,11%
Francoforte 11:35
24.901 +0,42%

Francoforte: al centro degli acquisti ThyssenKrupp

Francoforte: al centro degli acquisti ThyssenKrupp
Protagonista il produttore di acciaio, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,60%.
