In evidenza ThyssenKrupp sul listino di Francoforte

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di acciaio
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,59%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ThyssenKrupp
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ThyssenKrupp
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,65 Euro. Primo supporto a 10,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)