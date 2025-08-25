Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:52
23.514 +0,07%
Dow Jones 19:52
45.379 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Madrid: scambi negativi per Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: scambi negativi per Acciona
(Teleborsa) - Ribasso per la società elettrica spagnola, che presenta una flessione del 2,69%.

La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 177,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 171,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 182,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```