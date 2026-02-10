Milano 11:55
46.782 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:55
10.360 -0,25%
Francoforte 11:55
25.021 +0,02%

Madrid: scambi negativi per ACS

Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios, con una flessione del 2,00%.
