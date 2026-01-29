Milano 14:23
45.446 +0,68%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:23
10.246 +0,90%
Francoforte 14:23
24.559 -1,06%

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Acerinox
Composto ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, in flessione del 2,97% sui valori precedenti.
