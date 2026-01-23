Milano 14:15
44.772 -0,71%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:15
10.163 +0,13%
Francoforte 14:15
24.882 +0,10%

Madrid: scambi negativi per IAG

Madrid: scambi negativi per IAG
Pressione su International Airlines Group, che tratta con una perdita del 3,20%.
