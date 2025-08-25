Milano 17:35
New York: calo per Merck

New York: calo per Merck
(Teleborsa) - Rosso per la società chimico-farmaceutica, che sta segnando un calo del 2,03%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Merck è in rafforzamento con area di resistenza vista a 86,86 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 88,86.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
