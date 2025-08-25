New York: calo per Merck

(Teleborsa) - Rosso per la società chimico-farmaceutica
, che sta segnando un calo del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Merck
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 86,86 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 88,86.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)