New York: Eversource Energy in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di energia elettrica e gas naturale
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,97%.
L'andamento di Eversource Energy
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Eversource Energy
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 63,67 USD. Possibile una discesa fino al bottom 61,58. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 65,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)