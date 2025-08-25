New York: scambi negativi per Etsy

(Teleborsa) - Pressione sul gestore di una piattaforma di e-commerce
, che tratta con una perdita del 3,50%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Etsy
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Etsy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 61,48 USD. Primo supporto visto a 59,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)