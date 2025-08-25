Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:56
23.517 +0,08%
Dow Jones 19:56
45.379 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

New York: scambi negativi per Etsy

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Etsy
(Teleborsa) - Pressione sul gestore di una piattaforma di e-commerce, che tratta con una perdita del 3,50%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Etsy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Etsy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 61,48 USD. Primo supporto visto a 59,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```